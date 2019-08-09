DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat deposunda patlama 8 yaralı

DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat deposunda patlama 8 yaralı

Rusya'da mühimmat deposunda patlama 8 yaralı (GÖRÜNTÜLERLE)Rusya (DHA) ? Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

09.08.2019 18:53
DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat deposunda patlama 8 yaralı

Rusya'da mühimmat deposunda patlama 8 yaralı (GÖRÜNTÜLERLE)
Rusya (DHA) ? Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada, 5'i sivil, 1'i askeri personel, 2'si de polis olmak üzere toplamda 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: DHA
DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat deposunda patlama 8 yaralı
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