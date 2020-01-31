: Dha dış ' rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü' o anlar kamerada

31.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:12

DHA DIŞ ' Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü' O anlar kamerada

Rusya (DHA) - Rusya'da St. Petersburg şehrinde Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.

Yerel medya bir işçinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.

O anlar ise o sırada çalışmaları kaydeden drone tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA

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