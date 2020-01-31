Dha dış ' rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü' o anlar kamerada
Haberler » Güncel » Dha dış ' rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü' o anlar kamerada - Haber

Dha dış ' rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü' o anlar kamerada

DHA DIŞ ' Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü' O anlar kameradaRusya (DHA) - Rusya'da St. Petersburg şehrinde Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.

31.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:12
Dha dış ' rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü' o anlar kamerada

DIŞ ' 'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü' O anlar kamerada

Rusya (DHA) - Rusya'da St. şehrinde Petersburg ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.

Yerel medya bir işçinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.

O anlar ise o sırada çalışmaları kaydeden drone tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Dha dış ' rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü' o anlar kamerada
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler