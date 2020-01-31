Dha dış ' rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü' o anlar kamerada
DHA DIŞ ' Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü' O anlar kameradaRusya (DHA) - Rusya'da St. Petersburg şehrinde Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.
DHA DIŞ ' Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü' O anlar kamerada
Rusya (DHA) - Rusya'da St. Petersburg şehrinde Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.
Yerel medya bir işçinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.
O anlar ise o sırada çalışmaları kaydeden drone tarafından kaydedildi.