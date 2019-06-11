DHA DIŞ - Rusya: ABD ve İsveç keşif uçaklarına engelleme yapıldı

DHA DIŞ - Rusya: ABD ve İsveç keşif uçaklarına engelleme yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus Su-27 savaş uçağının, NATO'nun Baltık Denizi'ndeki Baltops-2019 tatbikatı kapsamında Rusya sınırlarına yaklaşan ABD ve İsveç hava kuvvetlerine ait iki keşif uçağını engellemek için havalandırıldığını duyurdu.

DHA DIŞ - Rusya: ABD ve İsveç keşif uçaklarına engelleme yapıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus Su-27 savaş uçağının, NATO'nun Baltık Denizi'ndeki Baltops-2019 tatbikatı kapsamında Rusya sınırlarına yaklaşan ABD ve İsveç hava kuvvetlerine ait iki keşif uçağını engellemek için havalandırıldığını duyurdu. Bakanlık yapılan önleme uçuşuna dair görüntü de yayınladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakanlığın yayınladığı önleme uçuşundan görüntü


Kaynak: DHA
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