DHA DIŞ - Rusya: ABD ve İsveç keşif uçaklarına engelleme yapıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus Su-27 savaş uçağının, NATO'nun Baltık Denizi'ndeki Baltops-2019 tatbikatı kapsamında Rusya sınırlarına yaklaşan ABD ve İsveç hava kuvvetlerine ait iki keşif uçağını engellemek için havalandırıldığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus Su-27 savaş uçağının, NATO'nun Baltık Denizi'ndeki Baltops-2019 tatbikatı kapsamında Rusya sınırlarına yaklaşan ABD ve İsveç hava kuvvetlerine ait iki keşif uçağını engellemek için havalandırıldığını duyurdu. Bakanlık yapılan önleme uçuşuna dair görüntü de yayınladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bakanlığın yayınladığı önleme uçuşundan görüntü
Kaynak: DHA