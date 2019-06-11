DHA DIŞ - Rusya ABD ve İsveç keşif uçaklarına engelleme yapıldı

Rusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus Su-27 savaş uçağının, NATO'nun Baltık Denizi'ndeki Baltops-2019 tatbikatı kapsamında Rusya sınırlarına yaklaşan ABD ve İsveç hava kuvvetlerine ait iki keşif uçağını engellemek için havalandırıldığını duyurdu. Bakanlık yapılan önleme uçuşuna dair görüntü de yayınladı.

Kaynak: DHA