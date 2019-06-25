DHA DIŞ- Rusya: ABD İHA'sı, İran hava sahasındaydı

Rusya Güvenlik Konseyi, İran'ın düşürdüğü ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) İran hava sahası içinde olduğunu ispatlayacak istihbarata sahip olduğunu duyurdu.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Rarushev, Kudüs'te yaptığı konuşmada Rusya ordusunun elinde, ABD İHA'sının İran hava sahası içinde bulunduğunu gösteren bilgilerin olduğunu, ayrıca ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırısının ardında İran'ın olduğunu gösteren kanıtlarının 'zayıf' ve 'profesyonellik dışı' olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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