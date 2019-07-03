DHA DIŞ- Ruhani: Zenginleştirilmiş uranyum üretimi  7 Temmuz'dan sonra artacak

DHA DIŞ- Ruhani: Zenginleştirilmiş uranyum üretimi  7 Temmuz'dan sonra artacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın 7 Temmuz tarihinden itibaren zenginleştirilmiş uranyum üretimini yüzde 3,67 düzeyinin üzerine çıkaracağını duyurdu.

DHA DIŞ- Ruhani: Zenginleştirilmiş uranyum üretimi  7 Temmuz'dan sonra artacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın 7 Temmuz tarihinden itibaren zenginleştirilmiş uranyum üretimini yüzde 3,67 düzeyinin üzerine çıkaracağını duyurdu.
Ruhani, ülkesinin 'İran Nükleer Anlaşması'na dair yükümlülüklerini azaltacağını ve Arak nükleer reaktörünün, anlaşmanın diğer tarafları yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, işlemeye devam edeceğini söyledi. Ancak anlaşmanın tüm taraflarının yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde İran'ın da aynı şekilde davranacağını belirtti.


- İran

Kaynak: DHA
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