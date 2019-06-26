DHA DIŞ- Ruhani: İran ABD ile savaşmak istemiyor

DHA DIŞ- Ruhani: İran ABD ile savaşmak istemiyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın asla ABD ile bir savaşa girmek amacında olmadığını söyledi ve ekledi, "İran'ın bölgede gerilimi artırmak gibi bir niyeti yok.

DHA DIŞ- Ruhani: İran ABD ile savaşmak istemiyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın asla ABD ile bir savaşa girmek amacında olmadığını söyledi ve ekledi, "İran'ın bölgede gerilimi artırmak gibi bir niyeti yok."
Ruhani, IRNA'ya yaptığı açıklamada, bölgede artan gerginliklerin sorumlusunun ABD olduğunu ve ABD'nin, İran Nükleer Anlaşması'ndan çıkmamış olması durumunda bölgede olumlu gelişmeler görülmüş olacağını belirtti.
Ruhani, bölgedeki gelişmeler hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ve bu görüşmede İran'ın, bölgede istikrar ve barışı desteklemeye devam edeceğini söylediğini belirtti.


- İran

Kaynak: DHA
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