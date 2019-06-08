DHA DIŞ ? Polonya'da gökdelende yangın

Polonya, (DHA) ? Polonya'da dün bir gökdelenin üst katlarında sürmekte olan inşaat alanında yangın çıktı. Yangının, inşaatta kullanılan tahtaların tutşması sonrası çıktığı ve hızlıca yayıldığı belirtildi.

Yangın, Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan bir gökdelenin üst katlarında gece saatlerinde çıktı. Yerel medya, yangının, gökdelenin 23, 24, 25 ve 26'ncı katlarına yayıldığını; 120 itfaiye personelinin yangına müdahale ederek kontrol altına aldığını duyurdu.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldığı belirtilirken; itfaiye ekiplerinin, gökdelenin üst katında yapılan inşaatta kullanılan tahtaların yanması sonucu yangın çıktığı ihtimali üzerinde durdukları belirtildi.

Kaynak: DHA