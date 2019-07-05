DHA DIŞ - Peskov: S-400 teslimatı planlandığı gibi ilerliyor

DHA DIŞ - Peskov: S-400 teslimatı planlandığı gibi ilerliyor

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 teslimatının planlandığı gibi ilerlediğini belirtti.

DHA DIŞ - Peskov: S-400 teslimatı planlandığı gibi ilerliyor

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 teslimatının planlandığı gibi ilerlediğini belirtti.
Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, Peskov, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının planladığı gibi ilerlediğini belirtti.
Peskov açıklamasında, "Kremlin tarafında, S-400 anlaşmasının planlandığı gibi uygulandığını doğrulayabilirim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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