Dha Dış – Peru'da Otobüs Yandı: 20 Ölü, 7 Yaralı

– Peru'nun başkenti Lima'dan hareket eden çift katlı bir otobüste yangın çıktı. Tamamen yanan otobüsteki 20 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz kesinlik kazanmadı.

Yerel medya, Peru'nun başkenti Lima'dan, Lambayeque bölgesindeki Chiclayo şehrine hareket eden çift katlı bir otobüste yangın çıktığını duyurdu. Çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı.

Görüntü Dökümü

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Otobüsün yanma anı

İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi

Kaynak: DHA