Dha Dış - Paris'te Yanan Binada Patlama Meydana Geldi

– Fransa'nın başkenti Paris'te bir binadaki yangın sırasında patlama meydana geldi. Yangın 19. Bölgede bir binanın ikinci katında çıktı. Kısa sürede üst katlara sirayet eden yangın sırasında bir dairede patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ölü veya yaralı olup olmadığı hakkında henüz bilgi yok.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan bina

Patlama

Kaynak: DHA