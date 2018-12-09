Dha Dış ? Paris'te Eylemciler Evlerine Döndü, Şanzelize'de Sükunet Hakim - Aktüel

Dha DIŞ ? Paris'te eylemciler evlerine döndü, Şanzelize'de sükunet hakim - aktüel

Ender Duruel, (DHA) ? Fransa genelinde başlayan akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların protesto edildiği 'sarı yelekliler', Paris'te polisin müdahalesi ve yoğun güvenlik önlemleri sonrasında dağıldı. Göstericilerin evlerine dağılması ve şehir dışından gelenlerin Paris'ten ayrılması sonrası yerel saatle 2130 sularından itibaren, eylemlerin merkezi olan Şanzelize Caddesi ve Zafer Anıtı bölgesinde sükunet hakim.

Bölgede polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri sürüyor.