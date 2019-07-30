DHA DIŞ- Pakistan'da askeri uçak düştü 18 ölü, 9 yaralı

Pakistan'da askeri uçak düştü 18 ölü, 9 yaralı

Pakistan, (DHA)- Pakistan'da askeri uçak eğitim uçuşu sırasında sivillerin yaşadığı alana düştü. Uçağın içindeki 5 askerle birlikte, 13 sivil hayatını kaybetti. 9 kişi ise yaralandı.

Uçak, Ravalpindi şehrinin Mora Kalu ilçesinde sivillerin olduğu yerleşim alanına düştü. Uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtilirken, 5 kişilik mürettebatla birlikte 13 sivil hayatını kaybetti. 9 kişinin de yaralandığı açıklanırken, yetkililer yaralıların hastaneye kaldırıldığını; durumlarının ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini duyurdu. Uçağın düşmesiyle birlikte bölgede yangın çıkarken, bölgedeki evlerin yangından zarar gördüğü açıklandı.

Kaynak: DHA