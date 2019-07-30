DHA DIŞ- Pakistan'da askeri uçak düştü: 18 ölü, 9 yaralı
Pakistan'da askeri uçak eğitim uçuşu sırasında sivillerin yaşadığı alana düştü.
Pakistan'da askeri uçak eğitim uçuşu sırasında sivillerin yaşadığı alana düştü. Uçağın içindeki 5 askerle birlikte, 13 sivil hayatını kaybetti. 9 kişi ise yaralandı.
Uçak, Ravalpindi şehrinin Mora Kalu ilçesinde sivillerin olduğu yerleşim alanına düştü. Uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtilirken, 5 kişilik mürettebatla birlikte 13 sivil hayatını kaybetti. 9 kişinin de yaralandığı açıklanırken, yetkililer yaralıların hastaneye kaldırıldığını; durumlarının ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini duyurdu. Uçağın düşmesiyle birlikte bölgede yangın çıkarken, bölgedeki evlerin yangından zarar gördüğü açıklandı.
Görüntü Dökümü
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-Uçağın düşmesinin ardından çıkan yangının görüntüleri
Kaynak: DHA
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