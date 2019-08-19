DHA DIŞ- Otobanda otomobilin kaputu uçunca?

19.08.2019 12:55

Otobanda yüksek hızda seyreden otomobilin kaputu uçarak başka bir otomobilin ön camına çarptı. O anlar, otomobilin kamerasınca kaydedildi.

Olay, Çin'in Guangdong bölgesindeki Foshan şehrinde meydana geldi. Otobanda yüksek hızla seyreden otomobilin kaputu uçarak başka bir otomobilin ön camına çarptı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, kaputun uçarak otomobilin ön camına çarptığı görülürken, otomobil sürücüsü kadının ise korkuyla çığlık attığı duyuluyor.

Kaynak: DHA