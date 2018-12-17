Dha Dış - Odessa Limanı'nın Güvenlik Seviyesi Artıldı, Türk Gemiciler Bilgilendirildi

Ukrayna, Odessa Limanı'nın güvenlik seviyesini artırırken; Türk bayraklı gemi sahipleri, işleticileri ile kaptanlar da konuyla ilgili bilgilendirildi.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Odessa Limanı için Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği'nde yer alan tanımlara göre güvenlik seviyesini 2'ye çıkardı. Bir güvenlik eylemi riskine karşı belirli bir süre boyunca uygulanacak olan Seviye1'e ilave koruyucu güvenlik tedbirlerinden oluşan 2 numaralı güvenlik seviyesi ile ilgili Türk Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Deniz ve İçsular Genel Müdürlüğü de sektörü bilgilendirdi.

RIHTIM VE DENİZ TARAFININ SÜREKLİ GÖZLEMLENMESİ İSTENDİ

Odessa Limanı'na gidecek Türk bayraklı ticari gemilerin rıhtım ve deniz tarafının sürekli olarak gözlemlenmesi, güvenlikle ilgili her türlü eylemin ilgili jurnallere kaydedilmesi, herhangi bir güvenlik olayı meydana geldiğinde Ana Arama Kurtarma Kordinasyon Merkezi ile irtibata geçilmesi, gemi kaptanlarının ya da gemi güvenlik zabitlerinin limanla karşılıklı güvenlik deklarasyonu yapmaları gerektiğinin bilgisi gemi sahipleri, acenteler, kaptanlar ve işleticilerle paylaşıldı.

Kaynak: DHA