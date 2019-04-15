Dha Dış - Notre Dame Katedrali'nde Yangın

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangın çıktığını duyurdu. Ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda henüz açıklama yok. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de insanlara bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangından görüntüler

DGS: SAAT 20: 49 - 15.04.2019 - Haber Kodu : 190415203

Kaynak: DHA