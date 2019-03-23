Dha Dış – Norveç'te 1300 Yolcu Taşıyan Gemi Yardım Çağrısında Bulundu

Dha Dış – Norveç'te 1300 Yolcu Taşıyan Gemi Yardım Çağrısında Bulundu

– Norveç'te 'Viking Sky' isimli bin 300 yolcusu olan gemi, kötü hava koşulları sonrası yardım çağrısında bulundu.

Dha Dış – Norveç'te 1300 Yolcu Taşıyan Gemi Yardım Çağrısında Bulundu

– Norveç'te 'Viking Sky' isimli bin 300 yolcusu olan gemi, kötü hava koşulları sonrası yardım çağrısında bulundu.

Gemi, Norveç'in More og Romsdal eyaleti yakınlarında bulunan Hustadvika limanı açıklarında 'acil durum' sinyali vererek yardım talep etti. Bölgeye çok sayıda helikopter ve kurtarma botları gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Geminin görüntüsü ve fotoğraf

Kaynak: DHA
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