DHA DIŞ ? Nijerya'da petrol boru hattında yangın 2 ölü

DHA DIŞ ? Nijerya'da petrol boru hattında yangın 2 ölü

DHA DIŞ ? Nijerya'da petrol boru hattında yangın 2 ölüNijerya, (DHA)- Nijerya'da petrol boru hattında çıkan yangında 2 kişi öldü.

DHA DIŞ ? Nijerya'da petrol boru hattında yangın 2 ölü
Nijerya, (DHA)- Nijerya'da petrol boru hattında çıkan yangında 2 kişi öldü. Yangını bölgedeki petrol hırsızlarının çıkarmış olabileceği iddia edildi.
Yangın, Lagos şehrindeki Ijegun bölgesindeki petrol boru hattında çıktı. Yerel medya, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yangının çıkış nedeninin, bölgedeki petrol hırsızlarının olabileceği iddia edildi.
Yangının söndürülme çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

Kaynak: DHA
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