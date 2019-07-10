DHA DIŞ- Mısır'da kilisede yangın
Mısır'daki bir kilisede yangın çıktı.
Mısır'daki bir kilisede yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının kilisenin içinde başladığı, ancak çıkış nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.
Görüntü Dökümü
- Mısır
Yangın, Kahire'de bulunan Anba Paula Kilisesi'nde çıktı. Yerel medya, kilisedeki yangına müdahale için 10 itfaiye aracının ve 3 ambulansın olay yerine sevk edildiğini duyurdu. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken; ilk bulgulara göre yangının kilise içerisinde başladığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
--------------------------
-Kilise yangınından görüntü
- Mısır
Kaynak: DHA
Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti
ABD'den Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandıracak açıklama: Türk yetkililer sondaj çalışmalarını durdurmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan ile yaptığı görüşmeyle ilgili ilk kez konuştu
Son Dakika Haberleri