Dha Dış - Mısır'da Bir Polis El Yapımı Bombayı İmha Ederken Hayatını Kaybetti

– Mısır'ın Nasr kentinde bulunan bir kilisenin çatısına bırakılan iki bombadan birini etkisiz hale getirmeye çalışan bomba imha uzmanı polis Mustafa Abid, bombanın patlamasıyla hayatını kaybetti.

Bombalı saldırı, Mısır Hristiyanlarının yeni yıl kutlamalarından iki gün önce gerçekleştirilirken, henüz saldırıyı üstlenen bir grup olmadı. - Mısır

Kaynak: DHA