DHA DIŞ –Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'de
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DHA DIŞ –Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, toplantının yapılacağı NATO merkezine geldi.

12.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:17
DHA DIŞ –Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'de

Milli Savunma Bakanı , NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği 'nın başkenti 'de, toplantının yapılacağı NATO merkezine geldi.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın gelişi

-Bakanın merkeze girişi


Kaynak: DHA
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