DHA DIŞ –Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'de
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, toplantının yapılacağı NATO merkezine geldi.
12.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:17
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, toplantının yapılacağı NATO merkezine geldi.
Görüntü Dökümü
---------------------------------Bakanın gelişi
-Bakanın merkeze girişi
Kaynak: DHA