DHA DIŞ -Michigan Gölü'nde hareket eden buz parçaları böyle görüntülendi

ABD'nin Şikago kenti yakınlarında bulunan Michigan Gölü gece yarısı etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Gölün yüzeyini kaplayan buz tabakası, gündüz esen rüzgarla parçalara ayrıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Dondurucu soğuklar ABD'nin bazı eyaletlerinde hayatı felç etti. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi Şikago'da ısının sıfırın altında 10 dereceye düştüğünü ve Minnesota'nın Ponsford bölgesinde hissedilen ısının şiddetli rüzgar yüzünden sıfırın altında 12 dereceyi bulduğunu bildirdi.Şikago kenti yakınlarında bulunan Michigan Gölü gece yarısı etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.Gölün yüzeyini kaplayan buz tabakası, gündüz esen rüzgarla parçalara ayrıldı. ?Gölde hareket eden buz parçalarının görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı