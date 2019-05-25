DHA DIŞ - Meksika'da askeri helikopter düştü 6 ölü

Meksika (DHA) ? Meksika'da deniz kuvvetlerine ait bir helikopter ormanlık bölgeye düştü. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, yerel saatle 1345 sıralarında Meksika'nın Querétaro eyaletinde yer alan Jalpan de Serra bölgesinde meydana geldi.

Yangın söndürme faaliyetleri kapsamında bölgede izleme yapmak üzere görevlendirilen Deniz Kuvvetleri'ne ait Mi-17 tipi helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alana düştü. Kaza sonrası yanan helikopterde bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazaya dair geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Kaynak: DHA