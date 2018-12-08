Dha Dış - Meclis Başkanı Yıldırım İran'da

Meclis Başkanı Yıldırım İran'da

Ekber Karabağ, (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran'a geldi. Yıldırım, İran'ın başkenti Tahran'da yarın düzenlenecek Terörizmle Mücadele ve Bölgesel İşbirliğinin Geliştirilmesi konulu çok taraflı toplantıya katılacak.

Çin Halk Cumhuriyeti ve Kırgızistan temaslarının ardından Tahran'a gelen Yıldırım, Mehrabad Havalimanı'nda, İran -Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed Alirıza Beygi ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin tarafından karşılandı.

Altı ülkenin katılımıyla Tahran'da düzenlenecek Terörizmle Mücadele ve Bölgesel İşbirliğinin Geliştirilmesi Konferansı'na, Türkiye'nin yanı sıra İran, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan Meclis Başkanları da katılacak. Söz konusu toplantının ilki geçen yıl Pakistan'da yapılmıştı.

TBMM Başkanı Yıldırım'ın İran temasları kapsamında ayrıca üst düzey İranlı yetkililerle de ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.

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