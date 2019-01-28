Dha Dış - Madrid'de Taksiciler Uber'i Protesto Ediyor

Dha DIŞ - Madrid'de taksiciler Uber'i protesto ediyor

İspanya (DHA) - Madrid'deki taksi şoförleri, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber ve Cabify gibi uygulamaları, yolları kapatarak protesto ettikleri eylemlerinin sekizinci gününe girdi.

Hükümet yetkilisi José Manuel Rodríguez Uribes, protesto etme hakkının 'şehri durma noktasına getirme' anlamına gelmediğini söyledi.

Taksi sürücüleri, haksız rakip olarak gördüklerine daha sıkı düzenlemeler uygulanıncaya kadar protestolarına devam edeceklerini söylediler.

İspanya'da Uber benzeri uygulamaları protesto eden yüzlerce taksici, uluslararası turizm fuar alanına giden yolları kapatmıştı. Fuarı ziyaret eden yüzlerce kişi, fuarın gerçekleştirildiği kongre merkezine kilometrelerce yol yürüyerek ulaşmıştı. Katalonya yönetimi, taksicilerin eylemlerini sonlandırmak için Uber ve Cabify'a en az 1 saat önce rezervasyon yapılması halinde yolcu alma şartı getirmişti.

Taksiciler, ulaşımı daha ucuza yapan bu şirketlere karşı tüm İspanya'yı kapsayan, genel sınırlama talep ederken, her 1 taksiye 30 özel ulaşım aracı lisansı verilmesini istiyor.

Kaynak: DHA