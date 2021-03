DHA DIŞ 'Maceraperest 3 Rus faaliyete geçen yanardağı yakından görüntüledi

? Rusya'nın Bering Denizi'nde bulunan Klyuchevskaya Sopka Yanardağı'nın patladığı sırada oluşan kül ve lavlar kendini tehlikeye atan 3 Rus tarafından an be an görüntülendi.