DHA DIŞ - Los Angeles'ta dünyanın en ucuz maliyetli güneş enerjisi üretilecek

ABD'nin Los Angeles kentinde dünyanın en büyük ve en ucuz maliyetli güneş enerjisi projesinin gerçekleştirileceği açıklandı.

Los Angeles Belediyesi'nin Enerji ve Su İşleri Departmanı imzaladığı yeni anlaşma ile dünyanın en büyük ve en ucuz güneş enerjisi ve batarya depolama merkezi inşaa etmeye hazırlanıyor.

Forbes dergisindeki habere göre, Los Angeles Enerji ve Su İşleri Komisyonu şehirdeki elektrik talebinin yüzde 7'sini güneş enerjisi ve bataryalardan sağlamak için 25 yıllık bir anlaşma imzalayacak.

Departmanın, Stratejik İşlerden Sorumlu Müdürü James Barner, dergiye yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın ABD'nin ve dünyanın en büyük, en düşük güneş enerji maliyetli ve yüksek kapasiteli batarya depolama projesi olduğunu söyledi.

Proje ile elde edilecek enerji maliyetinin doğal gazdan elde edilen enerji maliyetinin yarısı olduğu belirtiliyor.

James Barner, yaptığı açıklamada, kurulacak fabrikanın ortalamanın üzerinde daha fazla güneş enerjisi üreteceğini ve üretilen ekstra enerjinin de depolanacağını kaydetti.

Fabrikanın 2023 yılı Nisan ayına kadar ilk bir milyon watt'lık enerji üretimine başlaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

- Yağcı