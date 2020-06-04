DHA DIŞ-Libya Ordu Sözcüsü Trablus'un kontrol atlına alındığını böyle duyurdu
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DHA DIŞ-Libya Ordu Sözcüsü Trablus'un kontrol atlına alındığını böyle duyurdu

Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, başkent Trablus'un tüm idari sınırlarının gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldı.

DHA DIŞ-Libya Ordu Sözcüsü Trablus'un kontrol atlına alındığını böyle duyurdu
04.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:49
Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, başkent Trablus'un tüm idari sınırlarının gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldı. UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, telsiz ile UMH'nin sahadaki birliklerine ve UMH komuta kademesine Trablus'un kontrol altına alındığını duyurdu. Kanunu, "Trablus'un idari sınırlarını kurtardık. Tüm Libya toprağını da kurtaracağız" ifadelerini kullandı. O anlara ilişkin görüntüler anbean kaydedildi.

 

- Libya

Kaynak: DHA

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