DHA DIŞ- Libya'da göçmen merkezine hava saldırısı: 40 ölü, 80 yaralı

Libya'da göçmenlerin bulunduğu bir merkeze yapılan hava saldırısı sonucu 40 kişi öldü, 80 kişi ise yaralandı.

Hava saldırısı, başkent Trablus'un Tacura bölgesindeki, göçmenlerin bulunduğu bir merkeze yapıldı. Saldırıda 40 kişi hayatını kaybederken; 80 kişi ise yaralandı. Ölen ve yaralananların çoğunun Afrikalı göçmenler olduğu belirtilirken; Libya Ulusal Ordusu, göçmen merkezini vurdukları iddiasını yalanladı.

Ölü sayısının artabileceği duyuruldu.

Kaynak: DHA

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