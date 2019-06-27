DHA DIŞ - Larijani: ABD hatayı tekrarlarsa, İran'ın tepkisi büyük olur
İran, ABD'nin yeni bir sınır ihlali yapması durumunda daha güçlü bir tepki göstereceklerini söyledi.
İran, ABD'nin yeni bir sınır ihlali yapması durumunda daha güçlü bir tepki göstereceklerini söyledi.
İran Meclis Başkanı Ali Larijani, "ABD'nin insansız hava aracının düşürülmesi, sınırlarımıza saygı gösterilmediğinde olacaklar hakkında ABD'ye iyi bir tecrübe oldu. Eğer bu hatayı tekrar ederlerse, İran'ın tepkisi daha büyük olacak" dedi.
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Kaynak: DHA
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