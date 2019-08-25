Dha dış- kuzey kore'den füze testi
Kuzey Kore yeni bir büyük kalibreli çoklu roket fırlatma sistemini (MRLS) test etti.
25.08.2019 15:30
Kuzey Kore yeni bir büyük kalibreli çoklu roket fırlatma sistemini (MRLS) test etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un da testin yapılışını inceledi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, testi yapılan MRLS füzesi için tasarımcı ve bilimcileri kutladı. Kuzey Kore liderinin, testten ve ülkenin savunma sanayisinin ilerlemesinden genel olarak memnuniyet duyduğu bildirildi.
Kaynak: DHA