Dha dış- kuzey kore'den füze testi

Dha dış- kuzey kore'den füze testi

Kuzey Kore yeni bir büyük kalibreli çoklu roket fırlatma sistemini (MRLS) test etti.

25.08.2019 15:30
Dha dış- kuzey kore'den füze testi
Kuzey Kore yeni bir büyük kalibreli çoklu roket fırlatma sistemini (MRLS) test etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un da testin yapılışını inceledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, testi yapılan MRLS füzesi için tasarımcı ve bilimcileri kutladı. Kuzey Kore liderinin, testten ve ülkenin savunma sanayisinin ilerlemesinden genel olarak memnuniyet duyduğu bildirildi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et