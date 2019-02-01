Dha Dış - Kütüphane Görevlisini Rehin Alan Mahkûm, 'Ne Kadar da Kötüyüm Görün' Diye Bağırdı

– ABD'de bir hapishanenin maksimum güvenlik biriminde cezasını tamamlayan bir mahküm, hapishanede yaptığı bıçak ile kütüphane görevlisini rehin aldı.

Olay, ABD'nin Arizona Eyalet Hapishanesi'nin maksimum güvenlik biriminde meydana geldi. Hapishane kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Timothy Monk isimli mahkümun bir gardiyan eşliğinde kütüphaneye geldiği görülüyor. Gardiyan, Timothy'yi kütüphaneye bırakıp, oradan ayrılıyor. Ardından kütüphane kapısını kapatan Timothy, kütüphane görevlisi ile yalnız kalıyor. Kütüphane görevlisinin başka bir işle meşgul olduğu esnada mahküm, hapishanede yapıp çorabına sakladığı bıçağı çıkartıp, kütüphane görevlisini rehin almaya çalışıyor. Kütüphane görevlisi ise boğuştukları sırada mahkümun yüzüne sprey sıkarak kendini savunmaya çalışsa da başarılı olamıyor.

"NE KADAR DA KÖTÜYÜM GÖRÜN"

Daha sonra kütüphane görevlisini rehin alan mahküm, kütüphane görevlisini giriş kapısından uzak bir noktaya sürüklüyor. Bu sırada olanları fark eden hapishane yetkilileri hemen olay yerine gelip, mahkümu, kütüphane görevlisini bırakması konusunda ikna etmeye çalışıyorlar. Mahküm ikna çabalarına, "Ne kadar da kötüyüm görün" diye bağırarak karşılık veriyor.

2.5 saat süren görüşmenin ardından, içeri ses bombası atarak giren yetkililer, mahkümu etkisiz hale getirerek kütüphane görevlisini kurtarıyorlar.

Olay sonrası yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, rehin alma durumu sırasında kimse yaralanmadı. 1988'de silahlı soygun, cinsel saldırı ve adam kaçırma suçlarından 97 yıl ceza alan Timothy'nin ise olay sonrası ek bir ceza alıp almadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü

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-Gardiyanın, Timothy'ye kütüphaneye kadar eşlik etmesi

-Gardiyanın gitmesiyle kütüphanede Timothy ile kütüphane görevlisinin yalnız kalması

-Timothy'nin çorabından çıkardığı bıçağıyla görevliyi rehin almaya çalışması

-Timothy ile boğuşan görevlinin, mahküma sprey sıkması

-Timothy'nin görevliyi rehin alması

-Hapishane yetkililerinin görüşme çabalarının ardından, ses bombası atarak içeri girmesi ve görevliyi kurtarması

-Olay sonrası kütüphane görüntüleri

Kaynak: DHA