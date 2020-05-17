DHA DIŞ -KKTC'de korkutan yangın, Türkiye'den iki helikopter yardıma gitti
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DHA DIŞ -KKTC'de korkutan yangın, Türkiye'den iki helikopter yardıma gitti

KKTC'de korkutan yangın, Türkiye'den iki helikopter yardıma gittiSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA DIŞ -KKTC'de korkutan yangın, Türkiye'den iki helikopter yardıma gitti
17.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:04

KKTC'de korkutan yangın, Türkiye'den iki helikopter yardıma gitti

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Türkiye, iki yangı söndürme helikopterini KKTC'ye gönderdi.

Yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel anayolunu trafiğe kapatılırken, rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınamıyor. Açıklama yapan KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangının çok geniş alana yayıldığını belirtti.

ERDOĞAN TAKİP EDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a geçmiş olsun mesajı iletti. Oktay, yangına müdahale çalışmalarına Türkiye'den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle destek verileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bilgilendirildiğini ve süreci takip ettiğini belirten Oktay, KKTC Başbakanı Tatar'a Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kuruluşlarımızın yangınla müdahalede yanlarında oldukları mesajını iletti.

DHA DIŞ -KKTC'de korkutan yangın, Türkiye'den iki helikopter yardıma gitti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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