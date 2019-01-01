Dha Dış KKTC'de Dev Hortum Korkuttu
KKTC'de dev hortum korkuttuSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm şehri Girne'de denizde oluşan hortum, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
KKTC'de dev hortum korkuttu
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm şehri Girne'de denizde oluşan hortum, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Girne Antik Liman'a yakın bölgede oluşan dev hortum, bir çok bölgeden de görüldü. Girne Limanı'nda bulunanlar, bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: DHA