Dha Dış -Kerç Boğazı'nda Yanan Gemilere Havadan Müdahalenin Görüntüleri Yayınlandı
– Kerç Boğazı'nda 4'ü Türk olmak üzere toplamda 14 kişinin hayatını kaybettiği gemi yangınlarına dair Rusya Savcılık Soruşturma Komitesi görüntü yayınladı.
– Kerç Boğazı'nda 4'ü Türk olmak üzere toplamda 14 kişinin hayatını kaybettiği gemi yangınlarına dair Rusya Savcılık Soruşturma Komitesi görüntü yayınladı. Havadan kaydedilen görüntülerde, yanan gemileri söndürme çalışmaları görülüyor.
Görüntü Dökümü
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-Yanan gemileri söndürme çalışmaları
-Yanan gemilere ait fotoğraflar - Rusya
Kaynak: DHA