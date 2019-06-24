DHA DIŞ- Kazakistan'da meydana gelen patlamaların ardından şehirde tahliye

DHA DIŞ- Kazakistan'da meydana gelen patlamaların ardından şehirde tahliye

Kazakistan'da meydana gelen patlamaların ardından şehirde tahliye (2)(Tür: Dış)

DHA DIŞ- Kazakistan'da meydana gelen patlamaların ardından şehirde tahliye (2)
(Tür: Dış)

Kaynak: DHA
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