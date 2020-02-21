DHA DIŞ –Kayakları kayalara sıkıştı, böyle kurtarılmayı bekledi
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DHA DIŞ –Kayakları kayalara sıkıştı, böyle kurtarılmayı bekledi

Kanada'da dağda kayak yaparken yamaçtan düşen gencin kayağı, kayaların arasında sıkıştı.

21.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:09
DHA DIŞ –Kayakları kayalara sıkıştı, böyle kurtarılmayı bekledi

'da dağda kayak yaparken yamaçtan düşen gencin kayağı, kayaların arasında sıkıştı. Ekipler, kayakçı genci yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarabildi.

Kanada'nın British Columbia bölgesinde kayak yapan bir genç, yamaçtan düşünce kayağı yamaçtaki kayaların arasında sıkıştı. Kayalara sarılmış halde bekleyen genç yaklaşık 2 saatin sonunda görevliler tarafından kurtarıldı.

Gencin çaresizce kurtarılmayı beklediği o anlar ise kurtarma ekiplerince görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------Dağ yamacına sıkışan gencin uzaktan görüntüsü

Yakın plan görüntüleri


Kaynak: DHA
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