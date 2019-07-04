DHA DIŞ- Kaya otobüsün üstüne düştü: 3 ölü, 8 yaralı

Çin, (DHA)- Çin'de dağlık yolda seyir halinde olan yolcu otobüsünün üstüne büyük bir kaya düştü. Olayda, 3 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.

Olay, Siçuan eyaletindeki Xichang şehrindeki dağlık yolda meydana geldi. Leibo bölgesinden, Xichang şehrine giden bir yolcu otobüsünün üstüne, dağdan kopan büyük bir kaya düştü. Olayda otobüste bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.

Yaşanan olay sonrasını ise yoldan geçen bir başka sürücü kameraya kaydetti.

Kaynak: DHA