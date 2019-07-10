DHA DIŞ- Katar'da eğitim uçuşu yapan iki savaş uçağı çarpıştı

DHA DIŞ- Katar'da eğitim uçuşu yapan iki savaş uçağı çarpıştı

Katar'da eğitim uçuşu yapan iki savaş uçağı çarpıştı.

DHA DIŞ- Katar'da eğitim uçuşu yapan iki savaş uçağı çarpıştı

Katar'da eğitim uçuşu yapan iki savaş uçağı çarpıştı. Pilotlar paraşütle atlayarak kurtuldu.
Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, eğitim uçuşu yapan iki savaş uçağının çarpıştığı, pilotların paraşütle atlayarak kurtuldukları belirtildi.


- Katar

Kaynak: DHA
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