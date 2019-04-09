Dha Dış – Kararsız Kaldı, Araba Çarptı

– Rusya'da bir adamın karşıdan karşıya geçerken yaşadığı kararsızlık, kazaya neden oldu. Araç kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle yere düşen adam, ayağa kalkamadı.

Rusya'nın Magnitogorsk kentinde bir adam karşıdan karşıya geçmek üzereyken, üzerine gelen 'araca yol vermek' ile 'karşıya geçmek' arasında kararsız kaldı. Araç sürücüsü ve yaya arasındaki anlaşmazlık, aracın 30 yaşındaki adama çarpmasıyla son buldu.

Karşıya geçmeye çalışan adam, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı ise, çarpan aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Kararsız yayanın karşıya geçme anı

-Aracın adama çarpma anı

Kaynak: DHA