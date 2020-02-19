DHA DIŞ ' Karantinaya alınan gemideki "testleri negatif çıkanlar" gemiyi terk ediyor
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DHA DIŞ ' Karantinaya alınan gemideki "testleri negatif çıkanlar" gemiyi terk ediyor

Japonya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda karantina altında tutulan Diamond Princess isimli gemide bulunan ve testleri negatif yolcular tahliye edilmeye başladı.

19.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:54
DHA DIŞ ' Karantinaya alınan gemideki
'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yakınındaki Yokohama Limanı'nda  karantina altında tutulan Diamond Princess isimli gemide bulunan ve testleri negatif yolcular tahliye edilmeye başladı. Bugün 500 civarı yolcunun gemiyi terk etmesi bekleniyor.Japonya Sağlık Bakanlığı, 4 Şubat'ta karantinaya alınan 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu yolcu gemisinde, Covid-19 tespit edilen kişi sayısının 454'e çıktığını duyurmuştu. Bakanlık bin 723 kişiye test yaptıklarını; bunlardan 454'ünde virüs saptandığını açıklamıştı.Sabah saatlerinden itibaren gemiden çıkan ilk grup, otobüslerle limandan ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Limanda oluşturulan koridorGemiyi terk edenlerin görüntüleri

 


Kaynak: DHA
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