DHA DIŞ – Kanada'da küçük uçak düştü: 2 ölü

– Kanada'da küçük uçak düştü, pilot ve yolcu hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Uçak kazası, Kanada'nın Ontario bölgesinde yer alan Domain Gölü'nde yerel saat ile 9: 50'de meydana geldi. Yerel medya, Piper PA-12 tipi küçük uçağın içerisinde bulunan pilot ve yolcunun hayatını kaybettiğini; kimliklerinin ise henüz belirlenemediğini duyurdu. Kaza bölgesinden yangın ihbarı da alındığı belirtilirken; yangının kaza sebebiyle çıkıp çıkmadığının bilinmediği duyuruldu.

Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun kazanın nedenine dair soruşturma başlattığı belirtildi.

Kaynak: DHA