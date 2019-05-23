DHA DIŞ - Kamyon, otomobilin üstüne devrildi... O anlar kamerada

– Çin'de kasası yük dolu bir kamyon, girdği kavşakta bir aracın üstüne devrildi.

Kaza Çin'in Jiangsu eyaletinde yer alan Wuxi şehrinde Lixin ve Gaolang caddelerinin kesiştiği dört yolda meydana geldi. Kaza anı başka bir aracın kamerası ve güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntülerde, karşı şeritten gelen ve sola dönmek isteyen otomobilin, hızla gelen kamyonun yoluna çıktığı görülüyor. Bunun üzerine kamyon sürücüsü ise araca çarpmamak için direksiyonu sağa kırıyor ve kamyon otomobilin üzerine devriliyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, yerel saat ile 07: 30'da meydana gelen kazada otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği ve bir kişinin de yaralandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Yük dolu kamyonun, karşıdan gelen aracın üzerine devrilmesi

-Kazanın farklı açıdan görüntüleri

Kaynak: DHA