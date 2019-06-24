DHA DIŞ- Kamerun'da TIR ile minibüs çarpıştı: 20 ölü
Kamerun'da TIR ile minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de ağır yaralandı.
Kamerun'da TIR ile minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de ağır yaralandı.
Kaza, Batie ve Baham şehirleri arasındaki otoyolda meydana geldi. TIR ile minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken; çok sayıda kişi de ağır yaralandı. Kaza yapan iki aracın sürücülerinin de hayatını kaybettiği belirtildi.
- Kamerun
Kaynak: DHA
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