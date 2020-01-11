DHA DIŞ –Kahraman köpek 900 koyunu kurtardı
Haberler » Güncel » DHA DIŞ –Kahraman köpek 900 koyunu kurtardı - Haber

DHA DIŞ –Kahraman köpek 900 koyunu kurtardı

Avustralya'da devam eden yangınlarda binlerce hayvan telef olmaya devam ederken, bir köpek yaklaşık 900 koyunu yangından kurtardı.

11.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:03
DHA DIŞ –Kahraman köpek 900 koyunu kurtardı

'da devam eden yangınlarda binlerce hayvan telef olmaya devam ederken, bir köpek yaklaşık 900 koyunu yangından kurtardı.

Avustralya'nın Victoria bölgesinde meydana gelen olayda Patsy adındaki köpek, alevler koyunların bulunduğu yere ulaşınca tüm sürüyü sakince yönlendirmeye başladı. Köpeğin sahibi Stephen Hill basına yaptığı açıklamada, koyunların bulunduğu bölgenin dumanlar altında kaldığını, birkaç koyunun yandığını ve Patsy'nin soğukkanlılıkla kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.    

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Köpeğin görüntüleri


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler