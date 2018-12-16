Dha Dış - Japonya'da Restoranda Patlama.. Çok Sayıda Yaralı Var

Dha Dış - Japonya'da Restoranda Patlama.. Çok Sayıda Yaralı Var

Dha DIŞ - Japonya'da restoranda patlama.. Çok sayıda yaralı var (2)JAPONYA (DHA) - Japonya'nın Sapporo kentindeki bir restoranda patlama meydana geldi.

Dha Dış - Japonya'da Restoranda Patlama.. Çok Sayıda Yaralı Var

Dha DIŞ - Japonya'da restoranda patlama.. Çok sayıda yaralı var (2)

JAPONYA (DHA) - Japonya'nın Sapporo kentindeki bir restoranda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 40'dan fazla kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

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