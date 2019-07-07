DHA DIŞ- Jalali: ABD'den hava saldırısı uyarısı aldık

İran Sivil Savunma Organizasyonu lideri General Gholam Reza Jalali, İran Devrim Muhafızları'nın geçen ay ABD'ye ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürülmesi sonrasında, ABD'nin dar kapsamlı bir hava saldırısı yapacağı uyarısı yaptığını açıkladı.

Jalali, İran'a karşı yapılacak herhangi bir operasyonun 'savaş sebebi' olarak kabul edileceğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları'nın ABD'ye ait bir İHA'yı düşürmesi, Hürmüz Boğazında petrol nakliyesi yapan bir tankerin vurulması ve İran Nükleeer Anlaşması ile sınırlanan zenginleştirilmiş uranyum üretimi kotasını aştığını açıklaması üzerine bölgede jeopolitik gerginlikler sürüyor.

Kaynak: DHA

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