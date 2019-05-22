Dha Dış - İtalya'da Turist Otobüsü Şarampole Yuvarlandı

Dha DIŞ - İtalya'da turist otobüsü şarampole yuvarlandı

İtalya (DHA) ? İtalya'da turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza İtalya'nın Toskana bölgesindeki Siena eyaletinde bulunan Monteriggioni bölgesinde meydana geldi. Yerel saatle 0930'da meydana gelen kazada, otobüsün girdiği virajda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı ve ardından şarampole yuvarlandığı belirtildi.

Otobüsün çoğunluğu Ruslardan oluşan 60 turisti taşıdığı; kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 15 kişinin de yaralandığı. Yaralıların olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Otobüsü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalar sürerken; kazanın nedenini araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA