DHA DIŞ - İtalya'da atık imha deposunda büyük yangın

12.08.2019 13:03

İtalya'da atık imha deposunda büyük yangın

İtalya, (DHA) ? İtalya'da bir atık imha şirketine ait depoda yangın çıktı. Yangının nedenine dair bir açıklama yapılmazken; yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yangın, Piyemonte bölgesinde yer alan Gaglianico kasabasındaki bir atık imha deposunda çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı açıklamada, yangının yerel saat ile 05.00 civarı çıktığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin gönderildiği ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Öte yandan, yangının neden çıktığına dair henüz bir açıklama yapılmazken; yetkililer, bölgedekilere evlerinin pencerelerini kapalı tutma çağrısı yaptı.

Kaynak: DHA